UEFA yetkilileri Vodafone Park'ta incelemelerde bulundu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Leipzig maçındaki elektirik kesintisi nedeniyle Beşiktaş’a soruşturma açan UEFA, Vodafone Park’ta incelemelerde bulundu. Yetkililer hem stat görevlilerinden hem de mühendislerden bilgi aldı. İncelemelerin prosedür gereği yapıldığı öğrenildi.