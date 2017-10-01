UEFA yetkilileri Vodafone Park'ta incelemelerde bulundu
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Leipzig maçındaki elektirik kesintisi nedeniyle Beşiktaş’a soruşturma açan UEFA, Vodafone Park’ta incelemelerde bulundu.
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Leipzig maçındaki elektirik kesintisi nedeniyle Beşiktaş’a soruşturma açan UEFA, Vodafone Park’ta incelemelerde bulundu. Yetkililer hem stat görevlilerinden hem de mühendislerden bilgi aldı. İncelemelerin prosedür gereği yapıldığı öğrenildi.
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