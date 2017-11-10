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UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için şans

Servet Yardımcı, Euro2024 adaylığımız için İngiliz kanalı Skysports’a konuştu.

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TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Türkiye'nin Euro2024 adaylık süreciyle ilgili Skysports'tan James Dale'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yardımcı, öncelikle adaletli bir seçim istediklerini belirterek, "Umarım bu kez adaylık süreci açık ve şeffaf olur. Almanya bu turnuvaları çok düzenledi. Futbolun iyiliği için yeni bölgelere, yeni alanlara fırsat verilmeli" dedi.

James Dale ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin büyük futbol turnuvalarına ve finallere ev sahipliği adaylığını ülke çapında stadyum yatırımlarına 1 milyar Euro yatırım yaparak destekliyor" yorumunu yaparken, Yardımcı şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın eski bir futbolcu olması bizim şansımız. Futbolun önemini gerçekten biliyor. Bizi turnuvalar ve finalleri Türkiye'de düzenleme konusunda sürekli cesaretlendiriyor. Hükümet olmasa kimse bu yatırımı yapmazdı."

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