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UEFA'dan 4 Ege kulübüne 440 bin TL

UEFA'nın ülkemizdeki kulüplere dağıttığı 6 milyon 781 bin euro paradan 4 Ege kulübü toplam 440 bin lira pay aldı.

  • DHA
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Bu kapsamda Karşıyaka, UEFA'dan 50 bin 45, Göztepe, 40 bin 857, Akhisar Belediyespor, 16 bin 559, Balıkesirspor ise 3600 euro almaya hak kazandı. En çok payı almaya hak kazanan Ege kulübü olan Karşıyaka'nın primi, Futbol Federasyonu ve FIFA kanalında eski futbolcu alacakları nedeniyle koyulan transfer yasakları nedeniyle bu borçlara kesildi, kulübe ulaşmadı.

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