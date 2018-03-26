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UEFA'dan Altınordu'ya ziyaret

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Altınordu Kulübünün tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Delaney ile Yardımcı'nın,  Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve  Kuşadası'ndaki Beytulah Baliç Yerleşkesi'ni incelediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Delaney, Altınordu'nun "benzersiz  bir değişim projesi" olduğunu belirterek, "Altınordu, tesisleri, organizasyon  yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir  proje." ifadelerini kullandı.

Delaney, İzmir'e gelmeden önce bildikleriyle, burada gördükleri  arasında çok büyük farklar olduğunu aktardı.

Bu tür projeleri anlayabilmek için yerinde incelemek gerektiğini ifade  eden Delaney, şunları kaydetti:

"Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var.  25 futbol sahası,  43 milli futbolcu, Freiburg'a, Roma'ya transfer olan oyuncular,  6 bin 500 futbol  okulu öğrencisi, oyuncuların uluslararası seviyede üst düzey maçlar oynaması...  Müthiş. Bu projeyi anlatmak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim  görevim."

Servet Yardımcı ise Altınordu projesini yurt dışında tanıtmayı görev  edindiğini belirterek, "Ülkemizin bu benzersiz ve Avrupa'daki kulüplerin çok  ötesinde olan gerçeğinin tanıtımına yardımcı olmaktan mutluyum. Türkiye'de yeni  Altınordular oluşturmak için kulüpleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz."  değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu ziyareti, projenin  tanıtımı ve yurt dışı açılımı bakımından çok önemsediğini belirtti.

Delaney'in, UEFA'nın gençlik merkezi ve strateji kurulunun dört  üyesinden biri olduğunu kaydeden Özkan, "Altınordu projesini böyle bir isme ilk  ağızdan anlatmak ve kendisini ağırlamak Altınordu'nun kilometre taşlarından biri.  Sayın Servet Yardımcı'nın girişimleri sayesinde  artık UEFA'da bizi tanıyan bir  dostumuz oldu." ifadelerini kullandı.

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