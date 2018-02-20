UEFA'dan Beşiktaş'a 'Cenk Tosun' mesajı!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, eski takımını unutmadı ve Twitter'dan ''Başarılar Beşiktaş'ım... Kalbim ve dualarım sizinle'' paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi ise Cenk Tosun'un bu paylaşımının üzerine ''Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?'' tweetini attı.

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Beşiktaş formasıyla 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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