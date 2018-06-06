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UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 34 bin Euro tutarında para cezasına çarptırıldı.

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UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.
 
Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
 
Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 'yetersiz organizasyon' nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.

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