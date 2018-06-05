UEFA'dan Buffon'a ceza

İtalyan kaleci, karşılaşmanın son dakikalarında aleyhlerine çalınan penaltının ardından sinirlerine hakim olamayarak hakemin üzerine yürümüş ve doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Juventus'tan sezon sonunda ayrılan 40 yaşındaki kaleci, gelecek sezon Avrupa arenasında forma giyen bir takımla anlaşması halinde 3 maçta forma giyemeyecek.

Roma taraftarına deplasman yasağı

UEFA, geçen sezon Anfield Stadı'nda Liverpool ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tribünde yaşanan olaylar nedeniyle Roma'ya biri ertelemeli iki deplasman maçına taraftar götürememe ve 50 bin avro para cezaları da verdi.

Roma taraftarının iki yıl içinde benzer bir taşkınlık yapması halinde ikinci maçtaki deplasman yasağı yürürlüğe girecek.