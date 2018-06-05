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UEFA'dan Buffon'a ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Juventus'un Real Madrid'i 3-1 yenmesine rağmen elendiği 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını yöneten hakem Michael Oliver'a uygunsuz hareketleri nedeniyle Buffon'a 3 maç men cezası verildi.

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İtalyan kaleci, karşılaşmanın son dakikalarında aleyhlerine çalınan penaltının ardından sinirlerine hakim olamayarak hakemin üzerine yürümüş ve doğrudan kırmızı kart görmüştü.
 
Juventus'tan sezon sonunda ayrılan 40 yaşındaki kaleci, gelecek sezon Avrupa arenasında forma giyen bir takımla anlaşması halinde 3 maçta forma giyemeyecek.
 
Roma taraftarına deplasman yasağı
UEFA, geçen sezon Anfield Stadı'nda Liverpool ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tribünde yaşanan olaylar nedeniyle Roma'ya biri ertelemeli iki deplasman maçına taraftar götürememe ve 50 bin avro para cezaları da verdi. 
 
Roma taraftarının iki yıl içinde benzer bir taşkınlık yapması halinde ikinci maçtaki deplasman yasağı yürürlüğe girecek.

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