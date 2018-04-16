UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.

Listeye Türkiye'den Galatasaray dahil edildi. 2018 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sistemde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya, gruplara 4 takım gönderecek. Sarı kırmızılı kulübün, UEFA tarafından ceza alacağı ve Avrupa kupalarından men edileceği iddia ediliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise UEFA'nın Türk takımlarına ceza vermek istemediğini söylemişti.

Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu UEFA'nın Şampiyonlar Ligi listesi şu şekilde;

İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Almanya: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund

İngiltere: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham

İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio

Fransa: Paris Saint-Germain, Monaco

Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva

Portekiz: Porto

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Club Brugge

TÜRKİYE: GALATASARAY

(Sporx)