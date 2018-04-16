UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber
UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.
UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.
Listeye Türkiye'den Galatasaray dahil edildi. 2018 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sistemde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya, gruplara 4 takım gönderecek. Sarı kırmızılı kulübün, UEFA tarafından ceza alacağı ve Avrupa kupalarından men edileceği iddia ediliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise UEFA'nın Türk takımlarına ceza vermek istemediğini söylemişti.
Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu UEFA'nın Şampiyonlar Ligi listesi şu şekilde;
İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia
Almanya: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund
İngiltere: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham
İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio
Fransa: Paris Saint-Germain, Monaco
Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva
Portekiz: Porto
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Club Brugge
TÜRKİYE: GALATASARAY
(Sporx)
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