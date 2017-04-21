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UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor için gelecek sezon transfer sınırlamanın devam edeceğini açıkladı

UEFA, finansal fair play kriterleri soruşturması sonucunda, Beşiktaş ve Trabzonspor için gelecek sezon transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edeceğini açıkladı.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirildi.

İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İngiltere'den Manchester City ve Fransa'dan Paris Saint-Germain takımlarının ise finansal kontrol süreciyle ödeme anlaşmasını başarıyla tamamladığı ve UEFA'nın finansal denetiminden çıktıkları aktarıldı.

UEFA, Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine geçen yıl, finansal fair play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle kadro kısıtlaması ve para cezası vermişti. Beşiktaş'a ise 2015'te aynı sebeplerle kısıtlama getirilmişti.

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