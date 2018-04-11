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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a, Rusya'nın CSKA Moskova ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında görev verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz'ın görev alacağı karşılaşma, Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak. 

İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk mücadeleyi Arsenal 4-1 kazanmıştı. 

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