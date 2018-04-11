UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a, Rusya'nın CSKA Moskova ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz'ın görev alacağı karşılaşma, Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak.
İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk mücadeleyi Arsenal 4-1 kazanmıştı.
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