UEFA'dan şok rapor! F.Bahçe ve G.Saray...

Buna göre 'risk göstergesi' olarak ifade edilen net borcun, kulüp varlıklarına oranında Fenerbahçe, en çok borcu olan 20 kulüp arasında durumu en kritik kulüp olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin borcunun bu yıl içerisinde %24 azaldığı belirtilirken, borcun kulüp varlıklarına oranının %610 olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'den sonra bu alanda en riskli kulüp olarak %480 ile Queens Park Rangers gösterildi. Üçüncü sırada ise yine bir Türk takımı var...

Galatasaray %420 ile üçüncü sırada yer aldı. Tabloda net borcun, gelirlere oranına da yer verildi. Buna göre, Fenerbahçe'nin net borcunun kulüp gelirlerinin 1.5 katı olduğu, Galatasaray'da da yine 1.5 kat olarak gösterildiği göze çarptı. Kulüplerin varlıkları açıklamasında, maddi olan ve değeri hesaplanabilen uzun vadeli varlıkların yanısıra kadrodaki oyuncuların değerlerinin yer aldığı, diğer maddi olmayan duran varlıkların ise hesaba katılmadığı notu düşüldü.

KRİZ VE KUR ARTIŞI KULÜPLERİ ETKİLEDİ

Avrupa'da son dönemdeki global ekonomik durgunluk ve krize paralel olarak, kur değişimlerinin net borçları çok etkilediği ve çeşitli ülke kulüplerinin bu durumdan çok etkilendiği belirtildi. Türkiye'de de liraya karşılık olarak dolar ve eurodaki yükseliş, özellikle kulüplerin transfer ve oyuncu kontratı ödemelerinde problem oluşturdu. Benzer etkinin dolara karşı değer kaybeden pound nedeniyle İngiliz kulüplerinde yaşadı.

UEFA'nin yayınladığı bu raporda net borç olarak, UEFA Finansal Fair Play'deki tanımın esas alındığı belirtildi. Bu tanımda bankalardan alınan krediler, bu kredilerin faizleri, kulüplere ve oyunculara ödenen transfer ve maaş gibi kalemlerin yer aldığının altı çizildi.

NET BORÇ RAKAMINDA G.SARAY 8'İNCİ, F.BAHÇE 13'ÜNCÜ

Net borç rakamında maddi olarak Manchester United, 536 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, bu borcun kulüp varlıklarının %80'ine denk geldiği gösterildi. Galatasaray, bu listede 8. sırada yer alırken, borç rakamının 222 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ise, net borç rakamında 166 milyon euro ile 13. sırada yer aldı.

SÜPER LİG KULÜPLERİ, BORÇ RAKAMINDA 3. SIRADA

Avrupa'nın 20 en yüksek futbol ülkesinin esas alınarak hazırlanan listede, Türkiye'de net borç rakamı olarak 3. sırada yer aldı. Toplam borcun bir önceki yıla göre %37 arttığı ve 716 milyon euroya ulaştığı, kulüp başına da 39.8 milyon euro ortalama borç düştüğü belirtildi. Buna göre gelirlere oranla borç rakamının %110 olduğu ifade edildi.

Rakamsal olarak en borçlu ülke İngiltere olurken, buna rağmen gelirlere oranla %38'lik borç rakamı dikkat çekti. Bu alanda en sağlıklı ülke ise borçların %14 düşüşü ve gelirlere oranla %6'lık borçla Almanya Bundesliga kulüpleri oldu.

Bu alanda Avrupa'nın en sorunlu ülkesi gelirlere oranla borçta %200 ile Moldova yer alırkeni %170 ile Portekiz, %122 ile Danimarka izledi.

Öte yandan, UEFA Finansal Fair Play düzenlemesi sonrası borçların gelirlere oranının 6 sene içerisinde %65 seviyelerinden, %40 seviyelerine indiği belirtildi.