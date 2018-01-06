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UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü

2018'e damga vurması beklenen 50 ismi seçen UEFA, listede Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi.

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UEFA, 2018’de performansıyla yeşil sahalara damga vurması beklenen en yetenekli 50 oyuncunun listesinde Trabzonspor’un milli yıldızı Yusuf Yazıcı’ya da yer verdi. Listede bulunan tek Türk futbolcu olan 20 yaşındaki oyuncu için övgüyle bahsedilirken, “Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı’nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi” ifadeleri kullanıldı.

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