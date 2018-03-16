Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'nın Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmesi siyah beyazlı taraftarları çıldırttı

Bayern Münih maçında sahaya kedinin girmesi ve UEFA'nın Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmesi siyah beyazlı taraftarları çıldırttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA'nın Beşiktaş'ı Bayern Münih maçında sahaya kedi girmesinden dolayı disipin kuruluna sevk etmesi ses getirmeye devam ediyor. 

Tüm Avrupa'da konuşulan ve BBC'nin de duyurduğu habere İngiliz taraftarlar da yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

'Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil'

'-Futbol maçlarında ırkçı tezahüratlar yapılıyor

- UEFA: Kanıtlanan bir şey yok

-Kedi sahaya girdi UEFA...'

'UEFA tam bir şakasın. Kendini atan oyuncuları cezalandırmazlar ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler. UEFA'yı dağıtın'

'Ne felaket bir haber ama!'

PAOK Başkanı'na gönderme  yaparak; 'Kedinin silahı da var mıymış?'

'Umarım kedi ömür boyu bütün Beşiktaş maçlarından men edilir'

'Stada meşale girmesi normal ama kedi değil öyle mi?'

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Gökyüzünden altın yağdı

Gökyüzünden altın yağdı

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA