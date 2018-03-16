UEFA'nın Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmesi siyah beyazlı taraftarları çıldırttı

UEFA'nın Beşiktaş'ı Bayern Münih maçında sahaya kedi girmesinden dolayı disipin kuruluna sevk etmesi ses getirmeye devam ediyor.

Tüm Avrupa'da konuşulan ve BBC'nin de duyurduğu habere İngiliz taraftarlar da yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

'Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil'