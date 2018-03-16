UEFA'nın Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmesi siyah beyazlı taraftarları çıldırttı
Bayern Münih maçında sahaya kedinin girmesi ve UEFA'nın Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmesi siyah beyazlı taraftarları çıldırttı.
UEFA'nın Beşiktaş'ı Bayern Münih maçında sahaya kedi girmesinden dolayı disipin kuruluna sevk etmesi ses getirmeye devam ediyor.
Tüm Avrupa'da konuşulan ve BBC'nin de duyurduğu habere İngiliz taraftarlar da yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;
'Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil'
'-Futbol maçlarında ırkçı tezahüratlar yapılıyor
- UEFA: Kanıtlanan bir şey yok
-Kedi sahaya girdi UEFA...'
'UEFA tam bir şakasın. Kendini atan oyuncuları cezalandırmazlar ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler. UEFA'yı dağıtın'
'Ne felaket bir haber ama!'
PAOK Başkanı'na gönderme yaparak; 'Kedinin silahı da var mıymış?'
'Umarım kedi ömür boyu bütün Beşiktaş maçlarından men edilir'
'Stada meşale girmesi normal ama kedi değil öyle mi?'
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.