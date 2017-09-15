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UEFA'nın yeni sıralamasına göre Beşiktaş 34'üncü basamakta

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralaması güncellendi.

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Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Galatasaray'ın ardından  ikinci sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'ne ise konuk olduğu Porto'yu 3-1 mağlup  ederek başlayan Beşiktaş, bu sezonki listeye 12'nci sıradan girdi. Listede yer alan diğer Türk takımları arasında Fenerbahçe (49),  Galatasaray (119), Medipol Başakşehir (206) ve Atiker Konyaspor (207) bulunuyor.

UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği  genel sıralamada ise Beşiktaş 34'üncü, Galatasaray 46'ncı, Fenerbahçe 59'uncu,  Trabzonspor 73'üncü, Osmanlıspor 116'ncı, Medipol Başakşehir 153'üncü, Atiker  Konyaspor 163'üncü, Kardemir Karabükspor 171'inci, Bursaspor 172'nci sırada yer  alıyor.

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