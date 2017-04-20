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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: UEFA'ya en güzel cevabı Beşiktaşlı futbolcular verecektir

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün UEFA'nın verdiği karara tepki göstererek maç bittikten sonra kararı gözden geçiririz dedi.

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Kılıç yaptığı açıklamada, "UEFA'nın almış olduğu kararla ilgili bir şeye girmek istemiyorum. Tüm futbolculara başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam maçı takip edeceğiz. En güzel cevabı Beşiktaş sahada verecektir diye düşünüyorum. İlk maçta yaşananların ardından iyi bir maç olacağını, misafirlerimizi iyi şekilde ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu akşamki maç bittikten sonra UEFA'nın kararını gözden geçiririz. Cezanın içeriğinin tekrar gözde geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü de bu anlamda itirazını yapacaktır. Servet Yardımcı ve UEFA yönetimiyle iyi bir görüşmeden sonra duruma bakacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı konusunda ise, "Tüm çalışmaları yapıyoruz. UEFA'nın içerisindeki süreç belli. Bizim de lobi çalışmalarımız devam ediyor. Tüm paydaşlar bu açıdan çalışmalarını yapıyor. Almanya olması açısından benim farklı konuları gündeme getirme durumumum olabiliyor. Siyasi kriterin değil, sportif anlamdaki kriterlerin değerlendirilmesi gerekir. Ulaşım, konaklama altyapımız önde geliyor. Birçok ülkeden takım kamplarını burada yapmak istiyor. Ben EURO 2024'ü alacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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