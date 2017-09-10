Ufuk Sarıca: Çalınmayan bazı düdükler, komik komik teknik fauller var

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda, turnuvanın en önemli favorilerinden İspanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımımız karşılaşmadan 73-56 mağlup ayrıldı. Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca mücadelenin ardından hem maçı hem de turnuvayı değerlendi.

"Hiçbir şey imkansız değil."

Ntvspor'a konuşan Sarıca: "Öncelikle üzgünüm. Son 5-6 dakikaya kadar oyuna ortaktık. Oyunumuzdan dolayı çok gururluyum. İspanya'yı çok zorladık. Hiçbir şey imkansız değil. Elinden geleni herkes yaptı. Sistemimize sahip çıktık. Şanssız anlarımız oldu. Güzel işler yaptığımızı söyleyebilirim. Mücadeleden dolayı takıma teşekkür ediyorum."

Hakem yönetimini de kısaca değinen Sarıca: "Turnuva öncesinde anlatılan FIBA'nın şutörü koruma kuralı vardı fakat düzgün uygulanmadı. Çalınmayan bazı düdükler, komik komik teknik fauller var. Buradaki hakem kalitesi daha yüksek ve standart olması lazım."

Grup aşamasında D Grubu'nu 2 galibiyet 3 mağlubiyet ile kapatan millilerimiz, grupta 4. sırayı alarak son 16 turunda C Grubu'nun 1.si İspanya ile eşleşmişti.