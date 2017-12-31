Ufuk Sarıca: Kaçırdığımız sayılar bence maçların kırılma anıydı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe Doğuş’a 76-71 mağlup oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Fenerbahçe Doğuş’u kutluyorum. Bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve gerçekten çok değerli oyuncuları var. İlk devrede kötü oynadık ve Fenerbahçe’de cezayı kesti. Son 3 periyota baktığımız zaman dengeyi yakaladık ama Fenerbahçe’ye karşı 20 sayı geriye düşerseniz yakalamak çok zor oluyor. Kaçırdığımız sayılar bence maçların kırılma anıydı. Böyle sayılar kaçırırsak kazanamayız. Takımla ilgili ufak değişikliklerimiz olacak. Savunma anlamında farklı kurgulara gideceğimiz takıma dönüşüyoruz. Lima takımdan ayrılıyor ve bizde ona başarılar diliyoruz. Birkaç değişiklikle takıma katkı yapacağız” açıklamasında bulundu.

Diebler: “Burada müthiş bir atmosfer vardı”

Siyah-beyazlı basketbolcu Diebler ise salondaki atmosferin müthiş olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’yi galibiyeti için tebrik ediyorum. İlk yarıda kaçırdığımız şutlar çok etkiledi. Böyle bir Euroleague takımına karşı bu farktan sonra dönmek çok zordu. Önümüzdeki haftaki Eskişehir maçı sonrasında durumlara bakacağız” diye konuştu.