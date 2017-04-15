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Ufuk Sarıca önderliğindeki Beşiktaş dev bütçeli takımları geride bıraktı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Banvit'i 85-69 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, ligde sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiledi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezondur Play-off'a kalamayan Beşiktaş Sompo Japan, bu sezonun başında takımın başına Ufuk Sarıca'yı getirerek önemli bir adım attı. Ufuk Sarıca önderliğindeki Beşiktaş Sompo Japan normal sezonda Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Banvit ve Pınar Karşıyaka'yı geride bıraktı.

DEV BÜTÇELİ TAKIMLARI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş Sompo Japan ligde oynanan 26 maçta sadece 5 mağlubiyet aldı ve sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş'ın geride bıraktığı Darüşşafaka Doğuş'un bütçesi 20 milyon dolar, Galatasaray Odeabank'ın bütçesi ise 10 milyon dolar civarında. Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sezon bütçesi ise 3.5 milyon dolar civarındaydı. (Akşam)

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