Ufuk Sarıca: Semih Erden, Can Maxim Mutaf ve Lalanne'nin performansı gelecek adına önemli

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 87-80 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, seyir zevki açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, "Üç periyodu mükemmele yakın oynadığımız bir karşılaşmaydı. Son periyotta biraz yorulduk. Sonrasında fark iki sayıya kadar indi. Gaziantep Basketbol, son haftalarda çok iyi maçlar çıkarıyor. Onların her maça ihtiyacı var. Kendi takımıma bakınca iç ve dış atışlarda iyiydik. Semih Erden, Can Maxim Mutaf ve Lalanne'nin performansı gelecek adına önemli." ifadelerini kullandı.

Ligde play-off maçları öncesinde son haftalara girildiğini aktaran Sarıca, "Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş geçen sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sezon da ilk dörtte olmak istiyoruz. Bunu geliştirmek ve buralarda kalmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise ilk yarıda kötü savunma yaptıkları için potalarında çok sayı gördüklerini kaydetti.

Buna karşın ikinci yarıda gösterdikleri mücadelenin kalan maçlar öncesinde ümit verici olduğunu vurgulayan Markovic, "İlk yarıda yumuşak savunmamız yüzünden potamızda 50 sayı gördük ve fark açıldı. İkinci yarıda ise geri gelmeyi başardık. Bu, beni çok mutlu etti. Bundan sonraki tüm maçlarımız final havasında olacak. Kalan maçları kazanıp ligde kalmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.