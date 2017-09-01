Ufuk Sarıca'dan 'tecrübesizlik' vurgusu

EuroBasket 2017'de ilk maçında Rusya'ya 76-73 mağlup olan Türkiye'de Başantrenör Ufuk Sarıca, tecrübesizliğin verdiği telaşın mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

İşte Ufuk Sarıca'nın Rusya maçı sonrası açıklamaları;



Maçın başında çok telaşlıydık iyi başlayamadık. İkinci yarıda biraz daha iyidik ama o telaşı üstümüzden atamadık. Sinan ve Semih dışında tecrübeli oyuncumuz çok yok. Tecrübe burada çok ön plana çıktı.

Yine de mücadelemizi gösterdik ve son dakikaya kadar başa baş kaldık. Rusya'nın çok sayıda faul atışı yapması da oyunumuzu düşürdü. Çok tecrübeli bir takım Rusya.

Bugünü bırakıp artık Büyük Britanya maçına yoğunlaşacağız. Çok atletik bir takımlar. Bizim tempoyu ve paslaşmayı doğru yapmamız halinde başa baş oynamaları mümkün değil. Kazanarak turnuvaya devam edeceğiz.