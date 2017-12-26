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Uğur Boral'ın 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı ortaya çıktı

Futbol dünyasına ağ kuran FETÖ’nün topçuları konuşuyor, yeşil sahadaki örgüt ilişkisi soruşturmayı derinleştiriyor. İtirafçı olan İrtegün’ün ismini verdiği futbolcular örgütle ilişkilerini sohbetlere kimlerin katıldığını tek tek deşifre etti.

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FUTBOL AĞI DEŞİFRE OLDU

FETÖ’nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün gözaltına alınmıştı. ByLock’çu olduğu belirlenen İrtegün örgütle olan bağını ve futbol dünyasına ilişkin çok kritik bilgiler verdi.

BORAL SOHBETLERİ ANLATTI   

Bekir’in ismini verdiği diğer iki isimden birisi Uğur Boral diğeri ise şu an Başakşehir’de oynayan milli futbolcu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Boral FETÖ ile bağlantısını tek tek anlatarak itirafçı oldu. Boral emniyette verdiği ifade de 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı sırada FETÖ ile tanıştığını, sohbetlerine katıldığını söyledi. Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi.  

BANK ASYA’YA 950 BİN LİRA

Boral’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans ayağı olan Bank Asya’ya 17-25 Aralıktan sonra 950 bin lira para yatırdığı tespit edildi.

Uğur Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi. 

İkisi FB’de oynuyor

İrtegün’ün ifadeleri kapsamında kaleci Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol tutuklanarak cezaevine konuldu. Bekir İrtegün savcıya çok ünlü 4 futbolcunun ismini verdi. Bu futbolculardan ikisi hala Fenerbahçe’de oynuyor. Ünlü futbolcular bir defa örgütün sohbetine katılmış. İki ismin terör örgütüyle başka bir ilişkisi tespit edilemedi. Bu yüzden soruşturmada şüpheli olmayacakları öğrenildi.

EN BÜYÜĞÜ ÜÇ İMAM

Futbol imamı Ali Şenel’e bağlı 3 ayrı imamın da olduğu tespit edildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu kulüpleri ile Amatör Futbol kulüplerin ayrı ayrı imamların olduğu tespit edildi. Futbolu yapılandıran imamlar özellikle transfer süreçlerinde devreye giriyor. Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağı takımların imamları olduğu öğrenildi. İmamlarının dördünün de Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

(Aksam)

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