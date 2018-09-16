Uğur Demirok: Böyle oynarsak çok az maç kaybederiz

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da defans oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe2Ye karşı az pozisyon verdiklerini belirten Uğur Demirok, "0-0'ken çok gol pozisyonuna girdik, çok kaçırdık. Bütün her şeyi yaptık kazanmak için ama olmadı. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu var. Diğer pozisyon gol oldu zaten. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, onların desteği bizler için çok önemli" dedi.

"BÖYLE OYNA, YENİL, YİNE ALKIŞLANIRSIN"

Konyasporlu taraftarların maç sonunda mağlubiyete rağmen alkışladığını söyleyen başarılı savunmacı, "Tüm Türkiye gördü, böyle oynayıp kaybedince taraftarın alkışladığını. Teşekkür ediyoruz. böyle oynarsak çok az maç kaybederiz. Bu şekilde devam edersek, iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.