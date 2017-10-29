Uğur Demirok: Galatasaray seyircisi 'Galatasaray kümeye' diye bağırıyor

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da Uğur Demirok maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Kötü giderken insanın konuşası gelmiyor. Bugün Allah'a çok şükür kazandık. Galatasaray seyircisi "kümeye" diye bağırıyor. Onlar bıkmadı böyle bağırmaktan. Keşke biz her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek"