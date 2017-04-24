Uğur Demirok, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan maçta takım kaptanı Onur Recep Kıvrak’ın cezalı olması nedeniyle sahaya kaptan olarak çıkan Uğur Demirok, bordo-mavililerin sahadan 3-0 galip ayrıldığı maçta 1 de gol kaydetti. Başaralı savunma oyuncusu, bu sezon kaydettiği 5 golle kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor.

Kiralık olarak geçen sezonlar

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da forma şansı bulamayan Uğur Demirok, Gaziantepspor’a kiralık olarak gönderildi. Gaziantepspor’da istediği ortamı bulamayan oyuncu daha sonra İstanbulspor’a kiralandı. İstanbulspor’un ardından Galatasaray’da aynı mevkide bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle yine Beylerbeyi kulübüne kiralık olarak gönderildi. 2009/10 sezonunda ise Frank Rijkaard tarafından A Takımda bir süre denense de Servet Çetin, Gökhan Zan ve Emre Güngör gibi isimlerin olması nedeniyle Kartalspor'a kiralık yollandı.

2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'la olan sözleşmesi biten oyuncu, söz konusu dönemde 1. Lig'de olan Akhisar Belediyespor’a transfer oldu. Başarılı savunmacı, Akhisar Belediyespor formasıyla Süper Lig’de geçirdiği 3 sezonda 73 maçta 7 gol kaydetti.

Trabzonspor’dan kiralık gitti, kaptanlığa yükseldi

Uğur Demirok, 2014-2015 sezonu devre arasında 1 Milyon 500 bin Euro karşılığında 3.5 yıllığına Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor'a transfer oldu ve sezon sonuna kadar 14 lig maçında görev aldı. Yanal’ın yeni sezonda takımdan ayrılmasından sonra Uğur Demirok için sıkıntılı günler başladı. Göreve gelen menajer Süleyman Hurma ve teknik direktör Shota Arwaladze, UEFA Avrupa Kupası maçlarında görev verdiği Uğur Demirok’u kiralık olarak Osmanlıspor’a gönderdi.

2015-2016 sezonunu Osmanlıspor’da kiralık olarak tamamlayan savunma oyuncusu Ankara ekibinde 1 gol atarken, Ersun Yanal’ın tekrar Trabzonspor’un başına geçmesiyle birlikte bordo-mavili kulübe geri döndü. Antalyaspor maçında kaleci Onur’un cezalı olması nedeniyle de sahaya kaptan olarak çıktı.

Kariyerinin en fazla golünü attığı dönemi yaşıyor

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Uğur Demirok, futbol kariyeri boyunca en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. Uğur, bu sezon oynadığı 23 lig maçında bin 494 dakika sahada kalırken rakip ağlara 5 gol gönderdi. Takım arkadaşı Dame N’Doye ile birlikte takımın en golcü ismi olan Uğur Demirok’un gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer kaybetmedi. 5 maçta golle buluşan oyuncu, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere biten maçta 1 gol atarken, Trabzonspor’un Bursaspor’u 2-1, Gaziantepspor’u 4-0, Akhisar Belediyespor’u 3-1 ve Antalyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçlarda da 1’er gol atma başarısı göstererek takımına katkı sağladı.

Uğur Demirok: “Gururlu ve mutluyum”

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Uğur Demirok, Antalyaspor karşısında kaptan olarak çıktığı ilk maçında büyük gurur ve mutluluk yaşadığını belirterek, “Formasını taşıdığım bu büyük camiada kaptan olarak çıktığım Antalyaspor maçını golle süslemiş olmam benim için unutamayacağım bir anı olarak kalacaktır. Gururlu ve mutluyum. İnşallah camia olarak hedeflediğimiz yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.