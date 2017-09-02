Ukrayna - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Ukrayna ile deplasmanda karşı karşıya geliyor...
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son 3 maçını kazanan ve 13'er puanlı Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan gerisende 11 puanda bulunan Türkiye aynı puanı olan Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Milli Takımı'nın başına geçen Lucescu takımı ile çıkacağı ilk maçtan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
A Milli Takım'ın, 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.
Muhtemel 11'ler
Ukrayna:
Pyatov
Butko
Ordets
Khacheridi
Matviyenko
Stepanenko
Garmash
Yarmolenko
Kovalenko
Konoplyanka
Kravets
Türkiye:
V.Babacan
Şener
M.Topal
Ömer
Caner
Nuri
Emre
Cengiz
Hakan
Arda
Cenk
Bugün saat 21:45'de başlayacak mücadele TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi STAR.com.tr'de olacak.
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