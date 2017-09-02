Ukrayna - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son 3 maçını kazanan ve 13'er puanlı Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan gerisende 11 puanda bulunan Türkiye aynı puanı olan Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Milli Takımı'nın başına geçen Lucescu takımı ile çıkacağı ilk maçtan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

A Milli Takım'ın, 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Muhtemel 11'ler

Ukrayna:

Pyatov

Butko

Ordets

Khacheridi

Matviyenko

Stepanenko

Garmash

Yarmolenko

Kovalenko

Konoplyanka

Kravets

Türkiye:

V.Babacan

Şener

M.Topal

Ömer

Caner

Nuri

Emre

Cengiz

Hakan

Arda

Cenk

Bugün saat 21:45'de başlayacak mücadele TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi STAR.com.tr'de olacak.