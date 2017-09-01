Ukrayna Türkiye hangi kanalda şifresiz mi saati nedir?

Ukrayna Türkiye milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Ukrayna Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 2 Eylül Cumartesi akşamı başlayacak Ukrayna Türkiye maçı Dünya Kupası yolunda büyük önem arz ediyor. Dünya Kupası elemelerinde, geride kalan 6 maçta 11 puan elde eden A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı Ukrayna Türkiye hangi kanalda, saati ne? Ukrayna Türkiye maçı, 2 Eylül Cumartesi saat 21:45'ten itibaren TV 8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Emre Mor (Celta Vigo) Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

LUCESCU HEDEFİ BELİRLEDİ

Oyuncularla 3 gün çalıştığını söyleyen Mircea Lucescu, "Ancak çok maç seyrettim. Daha önce oynadıkları maçları da seyrettim. Yurt dışında oyuncularla da birebir görüştüm. Kolay değil tabii ki 3 günde oyuncuları tanımak. Şu ana kadar yapılmış olanların analizini çıkarmak, oynayacağımız rakibi inceleyip onlara bu bilgiyi sunmak kolay değil. Sadece Ukrayna değil Hırvatistan hazırlığı da bunun içinde. Ama çalışmalarımızı tamamladık. Oyuncular çok dikkatliydi bu dönemde. Önemli ve zor bir görev olduğunu biliyorlar. 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. 10 puan bizi üst tura taşımayabilir. “ diye konuştu.

SHEVCHENKO ÇOK İDDİALI

Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ile sahasında karşılaşacak olan Ukrayna’da Teknik Direktör Andriy Shevchenko, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Türkiye’den gelen gazetecilere "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Shevchenko ardından soruları yanıtladı.

Lucescu’nun, “Ukrayna takımını çok iyi biliyorum” sözleri hatırlatılan Shevchenko, “Bu maç Shevchenko-Lucescu maçı değil, bu Ukrayna-Türkiye karşılaşması. Biz Türkiye Milli Takımı’na karşı ve bu büyük antrenöre karşı saygı duyuyoruz. Mircea Lucescu, Ukranya ve Shakhtar takımı için çok güzel şeyler yaptı” ifadelerini kullandı. Bu maçta galibiyetten başka düşünceleri olmadığını da söyleyen genç hoca, “Dünya Kupası için gruptan çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

UKRAYNA ALARMDA

Harkov şehrinde oynanacak karşılaşma öncesinde; Harkov polisi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi ve Olağanüstü Haller Servisi, Ukraynalı ve Türk taraftarlar arasında yaşanabilecek olası gerginliklere karşı alarma geçirildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli maç öncesi Harkov'da yapılan tatbikata 500 polis, 280 Ulusal Muhafızlar mensubu, 100 kurtarma görevlisi ve 350 asker katıldı.

Güvenlik güçleri, maç öncesinde çıkacak herhangi bir "holiganlık" eylemine ve meydana gelebilecek olası bir yangına karşı Harkov Havaalanı, tren garı ve maçın oynanacağı Metallist Stadı'nda güvenlik önlemleri aldı.