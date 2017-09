Ukrayna Türkiye canlı yayın TV 8'de Milli maç canlı izleme yolları

Ukrayna Türkiye maçı için nefesler tutuldu! Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesinden sonra yeni bir döneme giren A Milli takımımız Lucescu yönetimindeki ilk maçına Ukrayna karşısında çıkıyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Milli takıma geri dönmesinden sonra tüm gözler bu ikilinin üzerinde olacak. Dünya Kupası elemelerinde I Grubu'nda yer alan A Milli takımımız 13'er puanlı Hırvatistan ve İzlanda'nın ardından 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakip Ukrayna da 11 puanda. Bu karşılaşma onlar için de büyük önem taşıyor.Türkiye, Ukrayna karşısına çıkıyor. Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışında haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Diğer yandan Ukrayna ise evinde 3 puanın sahibi olmak hedefinde. Türkiye, Ukrayna deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Mircea Lucescu ile anlaşan Ay-Yıldızlılar Rumen teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Eleme gruplarını kazasız atlatarak Dünya Kupası bileti almak isteyen Millilerimiz deplasmandan 3 puanla dönmek isterken, Ukrayna ise taraftarı önünde kazanan taraf olmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Ukrayna Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye maçı bugün hangi kanalda canlı izlenecek?" sorularına yanıt arıyor.



UKRAYNA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında Türkiye deplasmanda Ukrayna'nın konuğu oluyor. 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.45'te Kharkov kentinde bulunan Oblasny Sportkomplex'te oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Diego Barbero yönetecek.



Futbolseverler Ukrayna-Türkiye maçını TV 8'den canlı izleyebilecekler.









MUHTEMEL 11’LER:



UKRAYNA: Pyatov, Butko, Ordets, RAkitskiy, Matviyenko, Stepanenko, Malinovskiy, Kovalenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Serdar, Ömer Toprak, Caner, Mehmet Topal, Emre, Cengiz, Arda, Hakan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu



SAAT: 21.45STAT: Metalist KharkivYAYIN: TV8HAKEM: Fernandez Borbalan (İspanya)



A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ'DA SON DURUM



Son yıllarda Türk futbolu beklenen gelişimi kaydedemedi. Son dönemde en çok konuşulan şeyler futboldan ziyade skandallar oldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki prim iddiaları, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ve Fatih Terim'in mekan basması gündemi sarsarken, TFF büyük bir değişime gitti. Önce Arda milli takımı bırakırken, ardından Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Göreve Lucescu'nun getirilmesinin ardından Arda Turan milli takıma geri döndü.



Şimdi Mircea Lucescu yönetiminde yeniden yükselmek isteyen Milliler, ilk olarak Ukrayna deplasmanında puan arayacak.



Grupta şu ana kadar oynanan 6 maçtan 11 puan toplaan Türkiye, Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan ardından 3. sırada yer alıyor.



Diğer yandan Ukrayna da Türkiye ile aynı puanda ve 4. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç grupta sıralamanın değişmesine neden olabilir.



KADROMUZ



Kaleciler: Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Defans: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak,

Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Oğuzhan Özyakup

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal



Mircea Lucescu'nun açıklamaları...



Luce "Ukrayna futbolu yükselişte. Hayat hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı. Maçın önemine değinen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ukrayna organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Bu maçı kaybeden elenecek. 10 puan almamız bile işimize yaramayabilir. 4'te 4 yapmalıyız. Ben ve oyuncularım buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Ukrayna'nın hocası Andrei Shevchenko ise Arda Turan'ın büyük bir oyuncu olduğunu ve Milli Takım'a dönüşünün Türkiye için avantaj olduğunu söyledi. Shevchenko, Türkiye'deki hoca değişikliğinin kendisini ilgilendirmediğini, maçı kazanmaya çalışacaklarını belirtti.



'Hedefimiz lider gitmek'



Uzun aranın ardından Milli Takım'a davet alan Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "19 yaşında Mustafa Denizli çağırdığında hangi duyguları hissediyorsam şimdi de aynı duygulara sahibim. Gösterdiğim performansla buradayım. Fizik olarak iyi durumdayım. Amacımız her maçı kazanıp lider olarak Dünya Kupası'na gitmek."