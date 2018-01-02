ULEB Avrupa Kupası son 16 turu maçında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka karşılaşacak
ULEB Avrupa Kupası son 16 turu B Grubu ilk maçında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka yarın karşı karşıya gelecek.
ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Türk takımları Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, B Grubu ilk maçında yarın karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
ULEB Avrupa Kupası ilk turunda Darüşşafaka mücadele ettiği A Grubu'nu lider, Galatasaray Odeabank da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükselmişti.
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