ULEB Avrupa Kupası'nın sahibi Darüşşafaka oldu!

ULEB Avrupa Kupası finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı, kupasını kaldırdı.

Volkswagen Arena'da yapılan finalin ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazanan ve tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden yeşil-siyahlılara, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupası verildi.

Darüşşafaka oyuncuları ile teknik heyetine, madalyalarını Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan takdim etti.

Bertomeu, ardından ULEB Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Furkan Aldemir'e verdi. Furkan Aldemir, Wilbekin ve Doğuş Özdemiroğlu, kupayı beraber havaya kaldırdı.

Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Ayrıca ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Wilbekin ödülünü aldı.