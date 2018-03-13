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Uli Hoeness: Boğaz'ın cehennemine gidiyoruz, Avrupa'nın en sesli stadyumu

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesinde konuştu.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0'lık galibiyetin rövanşında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Bayern Münih'te Başkan Uli Hoeness, maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Uli Hoeness, İstanbul'da oynanacak maç öncesinde ilk maçtaki 5-0'lık sonucun avantajına güvendiklerini belirtip, ''Orasının cehennem olup olmaması önemli değil. Rövanş maçında tehlikeye gireceğimizi düşünmüyorum. Bu mümkün değil. Eğer 5-0'ı koruyamıyorsak zaten bu işi bırakalım.'' sözlerini kullandı.

''AVRUPA'NIN EN SESLİ STADYUMU''

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ise Beşikaş'ın stadının atmosferi hakkında konuşurken ''Boğaz'ın cehennemine gidiyoruz. Avrupa'nın en sesli stadyumu. Akustik bir hortum çıkartıyorlar. Orada bir kere bulundum ve Rolling Stones konserinden çıkmış gibi hissetmiştim'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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