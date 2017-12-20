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ultrAslan'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın 1 numaralı teknik direktör adayı Fatih Terim ile ilgili gece yarısı sürpriz bir açıklama geldi.

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Sarı-Kırmızılı camianın kenetlenmesi gerektiğini ifade eden UltArslan sosyal medya hesabından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı, yönetimin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, takımın başında Fatih Terim'i görmek istediklerini açıkladı.

ultArslan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran Galatasaray'ı "Türk olmayan takımlarını yenmek" hedefini en yüksek seviyede gerçekleştiren, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir''

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