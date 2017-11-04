Ümit Karan Malatyaspor USA'dan istifa etti
Ümit Karan, Malatyaspor USA Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.
Eski futbolcu Ümit Karan, Malatyaspor USA Futbol Takımı'ndaki teknik direktörülük görevinden ayrıldığını açıkladı.
4 aydır görevi yürüttüğünü belirten Karan, liglerinde lider durumda bulunan takıma teşekkür ederek görevini bıraktığını Instagram aracılığı ile duyurdu.
Karan'ın takımında Engin Baytar da mücadele ediyordu.
Skorer
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