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Ümit Karan Malatyaspor USA'dan istifa etti

Ümit Karan, Malatyaspor USA Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

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Eski futbolcu Ümit Karan, Malatyaspor USA Futbol Takımı'ndaki teknik direktörülük görevinden ayrıldığını açıkladı.

4 aydır görevi yürüttüğünü belirten Karan, liglerinde lider durumda bulunan takıma teşekkür ederek görevini bıraktığını Instagram aracılığı ile duyurdu.

Karan'ın takımında Engin Baytar da mücadele ediyordu.

Skorer

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