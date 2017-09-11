Ümit Karan'ın takımı Malatya USA, ilk maçında 7 attı
Amerika futbol ligi Division 2'de Kuzey Grubu'nda yer alan Malatyaspor USA, lige farklı başlangıç yaptı.
Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde ilk resmi maçını oynayan Sarı-Kırmızılı ekip sahasında Brishna'yı 7 golle geçmeyi başardı. Maç sonrasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşayan Karan, altına "Sezonun açılış maçında 7-0'lık net bir skorla kazandığımız için oyuncularmı tebrik ederim" notunu düştü.
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