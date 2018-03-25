Ümit Milli Takım'a takviye!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 27 Mart Salı günü Alanya'da Malta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya Calista Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlı ekipte, Bursaspor'dan Rüştü Hanlı ile Akın Çorap Giresunspor'dan Batuhan Altıntaş aday kadroya dahil edildi.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Malta karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

(AA)