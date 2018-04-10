Ümit Özat: 4 tane baba ofansif oyuncuyla oynadık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Lig Radyo'da, Mehmet Ayan’ın hazırlayıp sunduğu programda, G.Saray galibiyetinin perde arkasını anlattı.

42 yaşındaki teknik adam futbolcularına geçen yıl oynanan ve golsüz sonuçlanan Malaga-Barcelona maçını hafta boyunca izlettiğini vurgulayıp "Alan kapatma konusunda o maçtan esinledik. Malaga, Barcelona karşısında 5-4-1 oynamıştı. 5-4-1 oynadık diye bizi eleştiriyorlar. Ama maçta 4 tane baba ofansif oyuncu Manu, Sessegnon, Jailton ve Deniz Yılmaz'la oynadık. Bu oyuncu grubuna defansif kadro demek doğru olmaz. Galatasaray maçını Fenerbahçe, Beşiktaş ya da M.Başakşehir için kazanmadım. Bu maçı kendi takımım için kazandım" şeklinde görüş belirtti.