Ümit Özat: Dünya Erdoğan'a karşı buna rağmen spora destek veriyor

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, verdiği röportajda oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Özat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti için en büyük şansı olduğunu ifade ederken, "Bizim zamanımızda statlardan lağım akıyordu. Şimdi her şehre stat yapıldı, bunları kim yaptı? Erdoğan. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşmüştüm. Ben diğerleri gibi her gün görüşen biri değilim ama inandıklarımı söylüyorum." dedi.

"STATLARDAN LAĞIM AKIYORDU, ERDOĞAN DÜZELTTİ"

Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Türkiye'deki statların çok kötü durumda olduğunu söyleyen Ümit Özat, "Ben hayatımın hiçbir bölümünde hiç kimseye yalakalık yapmadım. Türk futbolu Cumhurbaşkanı'nı değerlendiremiyor. Bu kadar futbolu seven bir insanla Türk futbolu gelişemiyorsa ondan sonra ne olacak düşünemiyorum. Yayın gelirinin artması, statların yapımında en büyük pay onun. Oynadığımız statlarda lağımlar akıyordu. Hakkını vermek lazım. Şimdi her şehirde yeni stat var. Kim yaptı bunları? Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan daha çok futbolu seven birisinin gelme şansı sıfır." dedi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNE RAĞMEN FUTBOL GELİŞMİYORSA DAHA DA GELİŞMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu futbolu için bir şans olduğunu vurgu yapan Ümit Özat, Erdoğan'ın desteğiyle Türk sporunun çok daha iyi yerler gelmesi gerektiğini belirtti. Özat sözlerine, "Sporu seven bir insanla Avrupa Şampiyonası'nı almalıyız, Dünya Kupası'nı organize etmeliyiz. Kulüplerle daha iyi bir yerlere gelebilmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan her maça gidiyor. Her başarılı sporcuyla ilgileniyor. Başarıların ardından telefon açıp kutluyor. Bu kadar alakadar bir insanla siz Türk sporunu geliştiremiyorsanız, diyecek bir şey yok. " şeklinde devam etti.

"DÜNYA ERDOĞAN'A KARŞI, BUNA RAĞMEN SPORA DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar sorunun arasında futbolla ilgilenmesinin Türk futbolu için büyük bir şans olduğunu tekrar vurgulayan Ümit Özat, siyaset futbola karışıyor eleştirisine de katılmadığını dile getirdi. Özat,"Bu adam bakkal yönetmiyor, ülke yönetiyor. Dünya dert var başında. Bütün dünya adama karşı gelmiş, bütün bu dertlerin içinde size yardım ediyor ve fikrini söylediği zaman siyaset, spora mı karışıyor olacak. Kalkıp da spora müdahil oluyor derseniz haksızlık olur. Tabi ki fikrini söyleyecek." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK ŞANSI RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Ümit Özat son olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir şans olduğunu söyledi ve "Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşmüştüm. Ben diğerleri gibi her gün görüşen biri değilim ama inandıklarımı söylüyorum." ifadelerini kullandı.