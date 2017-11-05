Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ümit Özat: Nasibimizde varsa bir gün Fenerbahçe'de görev yaparım

24 Tv'de Maç Gecesi programına konuk olan teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'den teklif almadığını fakat hayalinin bir gün Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24 Tv'de Maç Gecesi programına konuk olan teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'den teklif almadığını fakat hayalinin bir gün Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.

Ümit Özat konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe'nin şuan bir antrenörü var. Bunları konuşmak doğru olmaz. Fenerbahçe de böyle bir girişimde bulunmaz şuan fakat ilerleyen yıllarda böyle bir durum olursa neden olmasın. Nasibimizde varsa bir gün Fenerbahçe'de görev yaparız. Bu bizim hayalimiz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teksas'ta kilisede katliam

Teksas'ta kilisede katliam

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA