Ümit Özat: Maçın favorisi bana göre Galatasaray

Eski Fenerbahçeli ve teknik direktör Ümit Özat, BeIN Sports'ta Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

''BİZ ALİ SAMİ YEN'E ŞAMPİYON GİTTİK''

Diyorlar ya biz sizin stadınızda kupa kaldırdık diye, biz de Ali Sami Yen'e şampiyon gittik ona bakarsan. 100. yılda şampiyon olamayan tek takım da Galatasaray.

''G.SARAY, FENER'İN ÜZERİNDE''

Fenerbahçe'nin üzerinde bir baskı var. Şu anda Galatasaray oyun olarak da, tempo olarak da üzerinde. Bu lig, 12. haftada değerini bulur, alttakiler için de, üsttekiler için de.

''NOBRE'DEN SONRA FORVET GELMEDİ''

Fenerbahçe'de Nobre'den sonra önde bir forvet gelmedi. Janssen, ağır ama biraz top tuttuğu için milletin gözünü okşuyor.

''MAÇIN FAVORİSİ GALATASARAY''

Fenerbahçe'de iki stoper yeterli mi, değil. Galatasaray'ın kadrosu daha iyi, maçın da favorisi, bu bir gerçek.

''11 PUANDAN GELMİŞTİK BİZ''

Şampiyon olduğumuz sene, 17 maç kala 11 puandan geldik, çok da bir şey olmaz.

''6-0'LIK MAÇTA BEN...''

6-0'lık maça çıkarken İsmail Güldüren'i çağırdım, gel lan buraya dedim. Oğlum 2 gol, 2 asist yapacağım dedim. Libero oynuyordum. Abi kafa mı yapıyorsun dedi ya, biz 1-0 alalım yeter, gol yemeyelim dedi. 6. golü attım.