Ümit Özat: Teknik ve oyun olarak Beşiktaş herkesten bir adım önde

İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Fenerbahçe puan olarak çok olmasa da Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyun olarak çok gerisinde. Fenerbahçe bu hafta Akhisar'ı da yenerse 11-12. hafta oyun olarak Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakalar. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta. Teknik olarak baktığın zaman oyun olarak baktığın zaman Beşiktaş herkesten bir adım önde.

Tudor 9 sene Juventus'ta oynadı. %50 antrenörlüktür bu. Juventus'un stadında 9 tane maç izlememiş adam gelip Tudor'u eleştiriyor.

"DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI..."

"Beşiktaş, Fenerbahçe'ye tepki gösteriyor ama evinde aynısını kendisi de yapıyor. Geçen sezon bizim G.Birliği maçında da yaptılar. Fikret Orman 'Beşiktaş dünyanın en iyi Müslüman takımı' diyor. Müslüman takımı dediğiniz takımda 9 tane Hristiyan oynuyor. Dünyanın en iyi Müslüman takımı Altınordu'dur."