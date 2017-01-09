Ümit Özat'tan Galatasaray'a flaş cevap

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray ile yaptıkları Ahmet Çalık görüşmeleriyle ilgili konuştu ve oyuncunun kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

A Spor'a konuşan Ümit Özat, "Ahmet Çalık tartışmasız olarak Türkiy'nin en iyi stoperi. Benim AHmet Çalık gitsin diye bir derdim yok. Ne benim ne de kulübümün böyle bir derdi var. Bugün gelip almazlarsa yarın gelip alırlar, bizim öyle bir derdimiz yok o almazsa başkası alır. Almasa da biz kaptanımızı bırakmayız, bizim için olmazsa olmazımızdır Ahmet Çalık" dedi.

Oyuncuyu gönderme gibi bir hedefleri olmadığını vurgulayan teknik adam, "2-3 sene sonra ben onun çok daha iyi yerlerde olacağını da düşünüyorum Avrupa olarak bile. Bizim gitsin diye bir derdimiz yok aksine gitmesini de istemiyoruz. Ahmet'i alacak olan takım onun değerini vermeli. Bir takım olmazsa başka bi takım olacak. Kimse doğuştan Fenerbahçeli, Beşiktaşlı veya Galatasaraylı olarak doğmadı. Tabii ki bizim kulübümüzün de hedefleri var, biz de oyuncuyu satma derdinde de değiliz. Ben de gönderme derdinde değilim, benim olmazsa olmazım. Allah sağlık versin, sağlık olduktan sonra her şey olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Ahmet Çalık için son olarak 2 milyon euroluk teklif yaptı ve Gençlerbirliği'ne düşünmek için 3 gün süre verdi.

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