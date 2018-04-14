Ümraniyespor Ankaragücü canlı izle Periscope canlı yayın ile Ankaragücü maçı izle

Ümraniyespor Ankaragücü canlı izle Spor Toto 1.Lig’de haftanın maçının sonucu merakla bekleniyor. Periscope canlı yayın ile ekranlara gelecek Ankaragücü maçı izleme yolları haberimizde yer alıyor. Ümraniye İlçe Stadı’nda saat 15:00’te başlayacak karşılaşmada hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Samet Çiçek yapacak. BeIN Sports Max 2 kanalından şifreli yayınlanacak Ümraniyespor Ankaragücü maçını şifresiz canlı izleme yolları neler? Sayfamızda bulunan canlı yayın linkine tıklayarak maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Ligde Ümraniyespor sahasında etkileyici bir performansa sahip. Önünde formda rakibini yenmekten başka bir yol bulunmayan Ankaragücü takımı ise taraftarının desteğinden emin.

ÜMRANİYESPOR’DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanan Ümraniyespor sezonun flaş ekibi olmayı sürdürüyor. Topladığı 56 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Ümraniyespor’u Süper Lig heyecanı sardı. Ev sahibi ekipte hedef bu maçı da kazanarak mutlu sona emin adımlarla ilerlemek. Teknik direktörlüğünü Bayram Bektaş’ın yaptığı Ümraniyespor, ligde oynadığı son maçta Altınordu deplasmanında sahaya çıkmış ve zorlu maçı 1-2 kazanmayı başarmıştı. Takımın en golcü oyuncuları ise İbrahim Akdağ ve Dimitar Rangelov.

ANKARAGÜCÜ’NDE SON DURUM

Yıllardır süren Süper Lig hasretini dindirmeye çok yaklaşan Ankaragücü’nde hedef bu maçta mutlak 3 puan. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal’ın yaptığı Ankara’nın köklü kulübü topladığı 55 puanla ligin üçüncü sırasında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor’u konuk eden Ankaragücü, gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Konuk ekipte cezası bulunan Sedat Ağçay ve Alihan Kubalas bu maçta forma giyemeyecek. Sarı lacivertli ekibin bu maçtaki gol ayakları ise Umut Nayir ve İlhan Parlak olacak.

LİGDE HEYECAN DORUKTA

İlk iki takımın doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de son 4 hafta öncesinde ligi ilk 2'de bitirme mücadelesinin yanı sıra play-off ve lige tutunma heyecanı artarak devam ediyor.

30. hafta mücadelelerinin tamamlandığı Spor Toto 1. Lig'de sezon sonu ilk 2 takım, doğrudan adını Süper Lig'e yazdıracak. İlk 2'yi takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de son 3 takım da TFF 2. Lig'e düşecek.

Son 4 haftaya Çaykur Rizespor'un 59 puanla lider girdiği 1. Lig'de Karadeniz temsilcisini 56 puanla Ümraniyespor ve 55 puana sahip MKE Ankaragücü takip ediyor. Bu 3 takımın ilk 2 için daha avantajlı olduğu ligde 31. haftada 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor-MKE Ankaragücü karşılaşması, ilk 2 için çok büyük öneme sahip.

Ligde 50'şer puana sahip Gazişehir Gaziantep ve Boluspor'un yanı sıra 49 puanlı Altınordu da play-off barajında yer alan diğer ekipler. 6'ncı sıradaki Altınordu'yu 4 puan geriden takip eden Balıkesirspor Baltok, 44 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ile 43'er puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor, rakiplerinin puan kaybını bekleyip kendilerine ilk 6'da yer arayacak.

Ligde ilk 6 sırada yer alan takımların kalan maç programları şöyle:

Çaykur Rizespor (59): Denizlispor (D), Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor (D), Gazişehir Gaziantep

Ümraniyespor (56): MKE Ankaragücü, Balıkesirspor Baltok (D), Çaykur Rizespor, Samsunspor (D)

MKE Ankaragücü (55): Ümraniyespor (D), Gazişehir Gaziantep, Grandmedical Manisaspor (D), Adana Demirspor

Gazişehir Gaziantep (50): Altınordu, MKE Ankaragücü (D), Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor (D)

Boluspor (50): Adanaspor (D), İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Denizlispor

Altınordu (49): Gazişehir Gaziantep (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor