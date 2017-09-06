Ümraniyespor, Atiker Konyaspor'dan forvet oyuncusu Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Atiker Konyaspor'dan forvet oyuncusu Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hücum hattına takviyede bulundu.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un forvet oyuncusu Dimatar Dimitrov Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Hücuma dönük orta sahada görev yapan 34 yaşındaki Bulgar futbolcu, Atiker Konyaspor formasıyla 94 resmi maçta 17 gol attı.
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