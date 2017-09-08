Ümraniyespor, Hüseyin Yılmaz'ı renklerine bağladı
Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.
Beşiktaş'ta A takımla idmanlara çıkan genç kaleci, Ümraniyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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