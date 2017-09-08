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Ümraniyespor, Hüseyin Yılmaz'ı renklerine bağladı

Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.

Beşiktaş'ta A takımla idmanlara çıkan genç kaleci, Ümraniyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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