Ümraniyespor yenilenen stadında galibiyetle başladı

Spora sporcuya destek olmayı sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Belediyesi tarafından yenilenen ve yenilenme çalışmaları devam eden, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanan Ümraniyespor, İstanbulspor karşılaşmasını seyretti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanan Ümraniyespor, İstanbulspor maçına, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, Türk Kızılayı Genel Merkez Genel Sekreteri Hüseyin Can, AK Parti Ümraniye Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları ve Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ümraniyespor, yenilenen stadında İstanbulspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kendi yuvasında 1-0'lık galibiyetle İstanbulspor'u yenen Ümraniyespor, galibiyeti taraftarına armağan etti.

Ümraniyespor, TFF 1. Ligin 5. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.