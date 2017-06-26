Arda Turan umreden geri döndü yeni tarzı dikkat çekti
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın umre dönüşündeki yeni stili bir hayli dikkat çekti.
Milli Takım uçağındaki kavga sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayıp umreye giden Arda Turan, İstanbul'a geri döndü.
Yıldız futbolcu, Etiler'de dostlarıyla iftar yaptı. Mekân çıkışı görüntülenen Turan, harem model, desenli pantolonuyla ilgi odağı oldu.
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