Umut Bozok'tan transfer açıklaması: Eğer Fransa 1. Ligi'ne çıkabilirsek takımda kalabilirim

Fransa 2. Lig'de Nimes takımında attığı gollerle dikkat çeken ve Galatasaray'ın transfer listesine girdiği iddia edilen 21 yaşındaki Türk forvet Umut Bozok, geleceği hakkında konuştu.

''EĞER, 1. LİG'E ÇIKABİLİRSEK...''

Bu sezon ligde 22 gol atan Umut, ''Şu an Nimes takımında mutluyum. Sezon henüz bitmedi ve tarih yazmak bizim elimizde. Bu kulüpte kendimi çok rahat hissediyorum. Eğer bu kadar çok gol attıysam bu ailem ve kulüpteki çevre sayesinde oldu. Eğer Nimes, Fransa Lig 1'e yükselirse bu takımda kalmayı düşünebilirim. Bu kulüp bir proje takımı ve basamakları tek tek çıkıyor'' diye konuştu.

Türkiye U21 Milli Takım formasını da giyen Umut Bozok ile Galatasaray'ın dışında Lyon'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

Umut Bozok, daha önce Fransız basınına yaptığı açıklamalarda ise Galatasaraylı olduğunu dile getirmiş ve ''Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)