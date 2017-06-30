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Umut Bulut Kayserispor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan ve Kayserispor'a transfer olan Umut Bulut, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan ve Kayserispor'a transfer olan Umut Bulut, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
 
34 yaşındaki golcü, 2 yıl sonra futbol kariyerini noktalamayı planlıyor.

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