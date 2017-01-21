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Umut Bulut kaçırdı Sergen Yalçın saçını başını yoldu

Akhisarspor - Kaysersipor maçında kaçırdığı gollerle teknik direktör Sergen Yalçın'ı çıldırtan Umut Bulut, yine kimseyi şaşırtmadı.

  • Milliyet
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Kayserispor'un sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Süper Lig'de 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçında kaçırdığı gollerle saç-baş yoldurmaya devam etti.

39. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ceza alanında müsait durumda bulunan Umut Bulut, topa istediği gibi vuruş yapamayınca, sarı kırmızılı ekip mutlak bir gol pozisyondan yararlanamamış oldu. Kayserispor formasıyla oynadığı 15 lig maçında da gol atamayan Umut Bulut, Akhisar karşısında da 3 net fırsatı cömertçe harcadı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı çıldırttı.

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