Umut Güner: Talisca hiçbir yere gidemez, Beşiktaş bu konuda son sözünü söyledi

Son günlerde adı Manchester United başta olmak üzere pek çok üst düzey takımla anılan Anderson Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.

Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı konusunda Beşiktaşlı yönetici Umut Güner son noktayı koydu. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtirken Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandıklarını ve Beşiktaş aksi bir karar vermediği sürece Talisca’nın 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyeceğini belirtti.

Umut Güner sözlerine şöyle devam etti:



“Beşiktaş’ın Anderson Talisca için geçen sezon yapılan kiralık sözleşmesinde uzatma opsiyonu vardı. Oyuncunun performansı ile Talisca’nın sözleşmesindeki bu opsiyonu devreye soktuk, 1 sezon daha kadromuzda yer alacak. 25 milyon avro getiren alır gibi bir takım asılsız haberler var. Böyle bir durum söz konusu değil. Talisca hiçbir yere gidemez, Beşiktaş bu konuda son sözünü söyledi.”

Talisca için önümüzdeki sezon öncesinde transfer etmek isteyen takımların olması durumunda da talip olan kulübün Beşiktaş’la görüşmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Umut Güner, “Taraftarımız Talisca hakkındaki haberlere itibar etmesin, 2017-2018 sezonunda onu Beşiktaş forması ile izleyecekler” dedi.

(Hürriyet)