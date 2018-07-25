Umut Nayir resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret...
Beşiktaş Kulübü, Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.
Haber1903'ün haberine göre; yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Umut Nayir, ardından takıma dahil olacak.
Umur Nayir'in Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenilirken, Siyah Beyazlı kulübün genç futbolcuya ödemeleri TL üzerinden yapacağı belirtildi.
Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Umut Nayir'a ilk sezon için 1.750 bin TL ödeme yapılacak, geri kalan 3 yılda ise artarak 2 milyon TL ile son bulacak.
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