Umut Nayir resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret...

Haber1903'ün haberine göre; yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Umut Nayir, ardından takıma dahil olacak.

Umur Nayir'in Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenilirken, Siyah Beyazlı kulübün genç futbolcuya ödemeleri TL üzerinden yapacağı belirtildi.

Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Umut Nayir'a ilk sezon için 1.750 bin TL ödeme yapılacak, geri kalan 3 yılda ise artarak 2 milyon TL ile son bulacak.